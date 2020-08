Prefeitura de São João do Polêsine implanta serviço para atender o cidadão

Devido a precária cobertura das operadoras móveis em vários setores do município, a Administração Municipal de São João do Polêsine está disponibilizando atendimento via Whatsapp (período de testes), para que as pessoas possam entrar em contato como os serviços oferecido pelo município utilizando a rede wifi disponível.

Até o momento as linhas telefônicas fixas onde o serviço está disponível ao munícipe são: Prefeitura Municipal: 55 3269 1155 e Posto de Saúde 55 3269 1088.

O cidadão polesinense poderá adicionar no seu whatsapp os números citados ou scannear o QR Code dentro da app que será direcionado para atendimento. Muito em breve mais serviços serão oferecidos.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine