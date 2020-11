Prefeitura de Restinga Sêca recebe novo caminhão caçamba  

Foi realizada na manhã desta sexta-feira, dia 20 de novembro, na sede da Secretaria Municipal de Obras de Restinga Sêca, a entrega do um novo caminhão caçamba.

O veículo foi adquirido através de emendas parlamentares dos deputados federais Heitor Schuch, representado pelo vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Solon da Silva, e Pompeo de Mattos, representado pelo presidente do PDT e ex-prefeito de Restinga Sêca, Mauro Schünke.

As emendas são nos valores de R$ 200 mil do deputado Heitor Schuch e R$ 120 mil do deputado Pompeo de Mattos, com uma contrapartida de R$ 74 mil do Município de Restinga Sêca.