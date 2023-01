Prefeitura de Restinga Sêca recebe comunidade Quilombola

A administração municipal de Restinga Sêca recebeu, na tarde desta terça-feira, 3, o Professor Doutor da UFSM, José Luiz de Moura Filho, coordenador do Projeto DNAfrica, vinculado ao Programa de Extensão NIIJuC, ao lado de representantes e lideranças das comunidades negras e quilombolas de São Miguel, Martimianos e Barro Vermelho.

Na oportunidade, foi entregue ao Prefeito Paulinho Salerno; ao Vice-Prefeito, Vilmar Foletto e à Secretária de Desenvolvimento Social, Naiane Araujo Dotto, a chamada “Carta de Silveira, das Comunidades Negras/Quilombolas – Urbanas e Rurais, da Região Central do Estado do Rio Grande do Sul”.

O documento, composto de três páginas, foi redigido durante o I Encontro das Comunidades Quilombolas da Região Central do Estado do RS, em outubro do ano passado, na UFSM. Assinam o documento 8 municípios da região central, dos quais 6 fazem parte do território Geoparque Quarta Colônia e os representantes das comunidades quilombolas locais: Teresinha Aparecida Lopes Paim, Lidiane Carvalho Garcia e Potácio Rosa.

Dentre os anseios apresentados pelo Professor José Luiz e os representantes locais está o desenvolvimento dentro dos territórios pertencentes a estas comunidades, bem como a valorização de sua ancestralidade, através de maior participação representativa destes grupos nas instâncias governamentais, a nível local e regional.

A busca da parceria junto ao poder público visa maior reconhecimento da existência de povos de grande relevância histórica e trabalho de combate à exclusão e combate à discriminação, através de políticas públicas, formações, projetos e a sugestão da formação de um conselho municipal para promoção da igualdade racial e, ao lado dos agentes políticos e socioeconômicos, “com vistas a construção de uma sociedade livre, justa e solidária”, conforme previsto na Constituição Federal de 1988.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca