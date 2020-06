Prefeitura de Restinga Sêca realizará leilão de bens inservíveis

A Administração Municipal de Restinga Sêca fará um Leilão Público de bens inservíveis, no dia 30 de junho, às 10h, no Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal. O Edital do Leilão encontra-se a disposição dos interessados no site oficial do município de Restinga Sêca, pelo link http://www.restingaseca.rs.gov.br/licitacoes-e-contratos

Poderão participar do Leilão todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas que atendam as exigências do edital, desde que devidamente identificadas.

No total serão leiloados 33 lotes, entre equipamentos, sucatas, máquinas e veículos. Através do link do edital também pode ser acessada a lista completa, descrição e valores dos bens.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca