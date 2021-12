Prefeitura de Restinga Sêca realizará concurso público em 2022

A Prefeitura de Restinga Sêca publicou neste mês de dezembro o edital nº 44/2021 de contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para organização, fiscalização e realização de concurso público para 2022.

Conforme o documento, a empresa selecionada é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), de Porto Alegre, quando da data de início do cronograma dependerá da assinatura do contrato e dos ajustes efetuados pela Prefeitura de Restinga Sêca, com previsão média de 150 dias do lançamento do edital até a homologação final. Todas as etapas legais do concurso público estarão previstas no cronograma.

Serão ofertados 38 cargos de Nível Superior, cinco de Nível Técnico, 12 de Nível Médio e 13 de Nível Fundamental Completo com provas teórico-objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, com 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções de resposta e com conteúdo que atenda às atribuições dos cargos.

Confira os cargos que serão ofertados:

Nível Superior: Administrador de Rede de Informática, Analista Ambiental, Arquiteto, Arquivista, Assistente Social, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Contador, Educador Físico, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Florestal, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista e Obstetra, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Procurador Jurídico, Psicólogo, Psicopedagogo, Professor de Anos Iniciais, Professor de Ciências, Professor de Educação Artística, Professor De Educação Especial, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Religioso, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Língua Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professor de Matemática e Professor de Português.

Nível Técnico: Técnico Agrícola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia e Técnico em Informática.

Nível Médio: Auxiliar de Escola, Fiscal, Fiscal Ambiental, Fiscal Vig. Sanitária e Epidemiológica, Oficial Administrativo, Orientador Social, Secretário de Escola, Tesoureiro, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Saúde Bucal e Visitador PIM;

Nível Fundamental Completo: Cozinheiro, Mecânico Caminhões e Máquinas Pesadas, Motorista Cat. “D” e “E”, Operador de Máquinas, Pintor, Servente de Escola II, Serviços Gerais, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Eletricista, Jardineiro e Telefonista.

