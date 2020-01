Prefeitura de Restinga Sêca realiza recadastramento de aposentados, pensionistas e inativos

O Decreto nº 18/2013 determina a obrigatoriedade de recadastramento de aposentados, pensionistas e inativos da Prefeitura Municipal de Restinga Sêca. Neste ano, o prazo para realização do recadastramento vai até o dia 31 de janeiro.

Todos deverão comparecer ao Departamento de Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, na sala 31 do Centro Administrativo Municipal. No local deverá ser realizado o preenchimento do Termo de Recadastramento e entregue os seguintes documentos:

Cópia de um documento de identificação com foto;

Cópias do documento de identificação com foto e CPF dos dependentes (cônjuge; filhos até 21 anos; pais ou irmãos inválidos) – válido para aposentados e inativos;

Cópia do comprovante de residência com vencimento no ano de 2020;

Os documentos somente poderão ser entregues pelo próprio aposentado, pensionista e inativo, pois deverá ser assinado o Termo de Recadastramento.

Cabe salientar que não serão feitas cópias no ato de recadastramento. Cada um é responsável por efetuar a cópia dos seus documentos.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca