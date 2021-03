Prefeitura de Restinga Sêca realiza processos seletivos para contratação temporária

Desde a segunda-feira, dia 8, a Prefeitura de Restinga Sêca está recebendo as inscrições para dois novos Processos Seletivos.

Por meio do edital nº 18/2021, há oportunidade para Eletricista, destinada a profissional com ensino fundamental e disponibilidade para cumprir jornada de 40 horas por semana. Ao candidato contratado será pago vencimento equivalente a R$ 2.005,64.

Já o edital nº 19/2021, dispõe de chance na função de Oficial Administrativo, com jornada também de 40 horas por semana, e vencimento de R$ 2.190,77, porém, neste caso, podem participar candidatos com ensino médio completo.

Inscrições

A inscrição que tem taxa de R$ 39,40, deverá ser realizada presencialmente até o dia 12 de março, junto ao Centro Administrativo da Prefeitura, sala 8 – Tesouraria, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

É preciso entregar em envelope fechado, os documentos comprobatórios e a ficha de devidamente preenchida.

Seleção

Os candidatos que tiverem as inscrições homologadas serão submetidos à prova objetiva, com questões de múltipla escolha sobre os temas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e informática, sendo esta última somente para o edital nº 19.

A aplicação das provas está prevista para ocorrer nos dias 21 de março de 2021 (edital nº 18/2021) e 23 de março de 2021 (edital nº 19/2021).

É preciso comparecer ao local de aplicação das provas com antecedência mínima de trinta minutos, munido do documento oficial com foto, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta, fazendo uso de máscara, em virtude da pandemia da Covid-19.

Validade

Estes processos seletivos são válidos por dois anos, prorrogável, uma única vez, por igual período, conforme determinam os editais.

Clique AQUI para acessar o edital nº 18/2021

Clique AQUI para acessar o edital nº 19/2021

Fonte: PCI Concursos