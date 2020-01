Prefeitura de Restinga Sêca realiza processo seletivo para Bolsa Estágio do CIEE 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para concessão de bolsas-auxílio estágio e cadastro reserva do Centro de Integração Empresa-Escola – Ciee.

As inscrições serão realizadas no período de 20 a 31 de janeiro, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h no Setor de Protocolo da Prefeitura; devendo o candidato estar munido de xerox de RG, CPF, comprovante de residência, de escolaridade e da ficha de inscrição preenchida.

O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e cadastro reserva para os seguintes cursos de Nível Superior / Técnico / Médio:

• Administração / Gestão Pública

• Ciências Contábeis

• Direito

• Educação Especial

• Ensino Médio

• Pedagogia

• Técnico em Administração/Contabilidade/Secretariado

• Técnico em Enfermagem

O processo seletivo está marcado para o dia 5 de fevereiro no Polo Educacional Superior de Restinga Sêca.

O valor da bolsa-auxilio é de R$ 4,10 a hora estudantes do Ensino Médio; R$ 4,40 a hora, para estudantes do Ensino Técnico; e R$ 4,70 a hora, para estudantes do Nível Superior.

O Edital do Processo Seletivo de Bolsa Estágio do Ciee pode ser acessado clicando AQUI ou no site da Prefeitura de Restinga Sêca.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca