Prefeitura de Restinga Sêca paga a primeira parcela do 13º salário nesta terça-feira

A Prefeitura de Restinga Sêca quitará nesta terça-feira, dia 15, a primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais.

Segundo o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, o valor, que nos outros anos foi pago em julho, neste ano pôde ser antecipado devido à organização das finanças municipais.

“Temos sempre muita responsabilidade e atenção com as finanças municipais, o que nos permitiu, neste ano, nos organizarmos para pagar em junho a primeira parcela do 13º salário dos servidores”, destacou o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca