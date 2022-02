Prefeitura de Restinga Sêca lança edital para aquisição de gêneros alimentícios

Foto: Prefeitura de Restinga Sêca/Arquivo

Lançado na última segunda-feira, dia 31, o edital de pregão para Registro de Preço para possível aquisição de gêneros alimentícios para o ano de 2022 pela Prefeitura de Restinga Sêca.

Destinado para a alimentação escolar da Rede Municipal de Ensino e para o atendimento aos usuários dos programas e oficinas da Proteção Social do município, por meio das secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Social e Habitação, entre os gêneros alimentícios solicitados está abacate, alho, cebola, banana prata, melado, batata, biscoito, carne, entre outros.

A abertura dos envelopes com as propostas será realizada no dia 11 de fevereiro, às 9h, na sala 34 da Prefeitura de Restinga Sêca.

Clique AQUI e baixe o edital completo.