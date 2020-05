Prefeitura de Restinga Sêca lança campanha: “O que é nosso tem valor”

A Prefeitura de Restinga Sêca lançou nesta semana a campanha intitulada: “O que é nosso tem valor”, O objetivo da ação é incentivar a compra no comércio local e, desta forma, melhorar a arrecadação por parte das empresas.

Neste momento de distanciamento social e baixa no fluxo de pessoas nas lojas em razão da pandemia do Coronavírus, a campanha destaca que atualmente o município possui mais de 1600 empresas nos setores de comércio, indústria e prestação de serviços. Além disso, a ação enfatiza que inúmeras famílias são beneficiadas com as vagas de trabalho, sem falar nos recursos gerados a partir da comercialização dos produtos.

O comércio é um dos principais setores da economia local. Segundo a Prefeitura, ao contratar serviços ou comprar de empresas locais você incentiva o crescimento e a geração de renda. Além disso, empregos são criados, mantidos e o dinheiro fica no próprio município, sendo convertido em melhores condições para todos os moradores.

A campanha publicitária é destaque nas redes sociais da Prefeitura e na programação da Rádio Integração 98.5 FM.

Atualizada – 10h05min