Prefeitura de Restinga Sêca entrega dois novos espaços para a Escola Sete de Setembro

A Administração Municipal realizou na manhã de sexta-feira, dia 16, a entrega de dois novos espaços à Escola Municipal de Ensino Fundamental Sete de Setembro, da localidade de Vila Rosa, interior de Restinga Sêca.

O refeitório, demanda antiga da unidade, recebeu mesas coletivas, reestruturação da cozinha e ambiente climatizado para receber os alunos durante o intervalo da merenda escolar. No mesmo ato, foi entregue à escola a Sala Multiuso que dispõe da tela interativa que também foi entregue às outras escolas da Rede Municipal de Ensino. A tela permite utilização para diversas atividades como palestras e aulas expositivas realizadas pelos professores. Além destes, auxiliarão no aprendizado 90 chromebooks recebidos pela escola durante o ano letivo.

Durante a manhã, também ocorreu a finalização do projeto “Turno Inverso”, parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no desenvolvimento de atividades com as turmas da escola no período inverso ao do conteúdo programático.

Participaram do ato inaugural o prefeito Paulinho Salerno; o vice-prefeito Vilmar Foletto; a secretária municipal de Educação, Silvia Mohr; o vereador Altamir Noro representando do Legislativo na oportunidade e os diretores da escola: Alex Rogério Vizzotto e Clareci Aparecida Bortoluzzi. Além deles, estiveram presentes nas atividades a presidente do Conselho Municipal de Educação Adriana Cassol e a Orientadora de Educação Profissional do Senac – Santa Maria, Tarciéli Martins, acompanhada da equipe de professores que ministraram as atividades.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca