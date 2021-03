Prefeitura de Restinga Sêca encaminha projeto para repasse de mais recursos para o Hospital São Francisco

A Prefeitura de Restinga Sêca encaminhou projeto de lei à Câmara de Vereadores, que autoriza o Município a conceder subvenção social ao Hospital de Caridade São Francisco, no valor de R$ 55 mil mensais de acordo com a disponibilidade financeira e enquanto perdurar a pandemia.

De acordo com o projeto, disponibilizado no site da Câmara de Vereadores de Restinga Sêca, os recursos serão investidos em pessoal (R$ 35 mil) e em material de consumo, alimentação, material e medicamentos e serviços (R$ 20 mil).

Os recursos visam a manutenção dos serviços da instituição, possibilitando o atendimento hospitalar à população no enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do Coronavírus – Covid-19, tendo em vista o aumento significativo de casos.

Como não é possível prever até quando será necessário atendimento em ala especial no hospital em virtude da Covid-19, o repasse será realizado mensalmente de acordo com a disponibilidade financeira do Município, enquanto perdurar a pandemia.