Prefeitura de Restinga Sêca distribuirá kits de alimentos para alunos da rede municipal

Diante da suspensão das aulas presenciais neste início de ano letivo em virtude da pandemia do coronavírus e, atendendo a decretos federais e estaduais quanto a alimentação escolar, a Secretaria Municipal de Educação de Restinga Sêca, por meio do Departamento de Alimentação Escolar, fará a distribuição de kits de alimentos para as famílias de alunos matriculados na rede municipal de ensino, que estejam cadastradas no programa Bolsa Família do Governo Federal na próxima terça-feira, dia 6 de abril, durante todo o dia.

O valor nutricional dos alimentos foi considerado para compor a organização do kit e serão fornecidos alimentos básicos como arroz, feijão, óleo de soja, macarrão, etc., além de alimentos frescos fornecidos pelos agricultores familiares do município, como batata, cebola, repolho, maçã e banana, em conformidade com a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Cada escola municipal será responsável pela montagem e distribuição dos kits as famílias. Com cada kit, a família receberá orientações sobre medidas de prevenção do coronavírus.

Dúvidas sobre como serão distribuídos os kits e beneficiários, nesta fase inicial, devem ser tiradas diretamente com a escola, preferencialmente via telefone antes da data de entrega.

O Conselho de Alimentação Escolar, órgão que acompanha e fiscaliza a execução do PNAE, vem acompanhando todas as ações que estão sendo realizadas.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca