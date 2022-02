Prefeitura de Restinga Sêca assina contrato com o IPE Saúde

Na manhã da última sexta, dia 18 de fevereiro, em cerimônia no Gabinete do Prefeito, foi realizada a assinatura do Plano Assistencial de Saúde do Instituto de Previdência do Estado (IPE), que garante aos servidores municipais a utilização de um plano de saúde acessível.

Segundo o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, e o presidente da Câmara dos Vereadores, Tiago Cantarelli, essa era uma antiga demanda do município, uma vez que o plano assistencial do IPE é acessível aos servidores e permite a inclusão de familiares no serviço, sem custos adicionais.

O diretor presidente do IPE Saúde e ex-presidente da AM Centro, Júlio Ruivo, comemora a assinatura e ressalta que “se preocupar com a saúde é se preocupar com o bem estar dos funcionários”; além de se dizer “feliz pela oportunidade de ampliar as parcerias e a área de cobertura do Sistema, no interior do Estado”, comenta.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca