Prefeitura de Restinga Sêca adquire caminhão para a Coleta Seletiva

Na tarde desta quarta-feira, dia 8, o prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno, recebeu o novo caminhão que fará o recolhimento da Coleta Seletiva no município.

A empresa Mattana Veículos foi a vencedora da licitação e fez a entrega do caminhão Iveco, com baú-grade. O veículo custou R$ 386 mil e foi adquirido com recursos próprios do município, oriundos de parte do leilão de bens inservíveis e parte do recurso livre do município.

A ação visa melhorar o recolhimento dos resíduos recicláveis, haja vista que o recolhimento até agora era feito com um caminhão-caçamba adaptado, emprestado da Secretaria Municipal de Obras.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca