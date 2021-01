Prefeitura de Restinga Sêca abre processo seletivo para estágio pelo CIEE

A Prefeitura de Restinga Sêca, estará realizando de 18 de janeiro a 5 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo para estagiários de nível médio, superior e técnico. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas e cadastro reserva para os seguintes cursos de Nível Superior / Técnico / Médio

-Administração

-Direito

-Ensino Médio

-Pedagogia

-Técnico Administração

-Técnico Contabilidade

-Técnico Secretariado

-Técnico Enfermagem

As inscrições serão realizadas das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h no Protocolo da Prefeitura.

Para todos os estágios, o processo seletivo constara de prova escrita, com 20 quest6es objetivas, de múlltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade e com a formação acadêmica exigida.

A prova objetiva está marcada para o dia 12 de fevereiro às 14h no Polo Educacional Superior de Restinga Sêca. No local das provas serão tomadas todas as medidas de distanciamento e sanitárias dos protocolos municipais, estaduais e da Organização Mundial de Saúde.

Clique AQUI e confira o edital completo

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca