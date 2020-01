Prefeitura de Paraíso do Sul repassa 50% das sobras financeiras da Câmara ao Hospital Paraíso

O prefeito em exercício de Paraíso do Sul, Paulinho Altermann, recebeu em seu Gabinete na quarta-feira, dia 22, o presidente do Hospital Paraíso, Juliano Müller, para assinatura do convênio que garante o repasse da Prefeitura ao Hospital Paraíso, do valor de R$ 32.586,865, sendo este recurso um percentual de 50% do total das sobras financeiras não utilizadas pela Câmara de Vereadores paraisense no exercício de 2019.

O ato foi previamente apresentado e discutido em reuniões no Gabinete do Prefeito, com a presença da presidência da Câmara e do Hospital Paraíso. O valor deverá ser aplicado em conformidade com os termos do convênio assinado e com Plano de Trabalho já aprovado, que preveem o uso do valor em pagamento de pessoal da Casa Hospitalar. A operação está autorizada por Lei específica. O valor será repassado em parcela única, do qual deverá ser apresentada prestação de contas pela entidade.

Também estiveram presentes no ato de assinatura, a 1ª secretária da mesa diretora da Câmara de Vereadores, Patrícia Parreira, e a secretária de Saúde, Juliana Cides.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul