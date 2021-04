Prefeitura de Paraíso do Sul recebe nova caçamba

Na última quinta-feira, dia 15 de abril ocorreu a entrega à Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, de um caminhão da marca Iveco, modelo Tector 24.280, adquirido por processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 03/2020, via financiamento Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), no valor de R$ 360 mil.

A caçamba prestará serviços junto a Secretaria de Obras e Trânsito e estará na ativa a partir de segunda-feira, dia 19 de abril.

Trabalhos nas estradas municipais

A equipe da Secretaria de Obras realizou, na última semana, serviços de cascalhamento e alargamento na localidade de Serraria Scheidt e nesta semana seguem os trabalhos na localidade de Linha Patrimônio, onde está realizando a colocação de tubos, construção de um aterro, alargamento e cascalhamento.

Tendo em vista a grande extensão de estradas que o município possui, a equipe segue diariamente, realizando levantamento e manutenção dos pontos com mais necessidade.

A Secretaria segue á disposição e aberta á comunidade, fone para contato: 3262-1042.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul