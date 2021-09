Prefeitura de Paraíso do Sul realiza confraternização de despedida da ex-secretária de Saúde

Na tarde desta quarta-feira, dia 8, o Poder executivo de Paraíso do Sul realizou uma confraternização para se despedir da ex-secretária de Saúde, Juliane Machado, que esteve à frente da pasta por pouco mais de um ano.

O prefeito Artur Ludwig prestou sua homenagem à Juliane: “Nos despedimos lamentando por sua saída, mas com muita gratidão à enfermeira Juliane, que saiu de sua casa e cidade onde residia com a família e aceitou contribuir, em meio a uma pandemia, com coragem e comprometimento, doando muito de seu conhecimento na área da saúde, unindo a equipe e trabalhando pela comunidade paraisense”.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt, também prestou sua homenagem em nome dos colegas realizando a entrega de um mimo para Juliane e mencionou em sua fala a parceria que teve neste tempo pandêmico em que pode contar 100% com o apoio da Saúde nas demandas da Educação. Relembrando o momento mais delicado que foi o retorno das aulas presenciais, onde pode contar com o respaldo profissional da ex-secretária.

Juliane, por sua vez, agradeceu muito pela oportunidade de gestionar frente à Secretaria Municipal de Saúde que, segundo ela, uma importante pasta nas demandas do município, onde ressaltou o desafio que foi em meio a uma pandemia seguir os trabalhos e ainda trabalhar na implantação de novos projetos em saúde. Ressaltou sua gratidão aos pais, que estavam presentes na confraternização, pela acolhida e total respaldo familiar, à equipe da secretaria pelo empenho e comprometimento com a saúde paraisense e a todos os colegas pelo trabalho em conjunto e parceria.

Na oportunidade, o prefeito Artur apresentou o nome do novo Secretário Municipal de Saúde, Juliano Müller, ele que esteve à frente do Hospital Paraíso e, posteriormente, foi eleito vereador pelo PDT.

Também esteve presente na confraternização Arnildo Alberto Schunemann, vice-prefeito; Delano Karsburg, assessor jurídico; o vereador Mauro Dumke; Valdir Temp, secretário municipal de Administração; Zeca Lovato, secretário municipal da Agricultura e Pecuária; José Luis Ferreira, secretário municipal de Obras e Trânsito; e as assessoras administrativas Luisa Parreira e Daniele Schütz.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul