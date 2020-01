Prefeitura de Paraíso do Sul realiza campanha para uso consciente da água

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul, através do Setor de Águas do município, alerta para a conscientização sobre o uso responsável da água no município.

A Administração pede à comunidade para que abrace a ideia da preservação da água para prevenir possíveis cortes no abastecimento e reforça o pedido para que tome os devidos cuidados nas tarefas diárias, como regar plantas, lavar carros e demais atividades, levando em conta a escassez de chuvas nessa época do ano.

As providências já estão sendo tomadas, como a liberação do poço artesiano na Linha da Fonte, junto a Corsan.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul