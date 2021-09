Prefeitura de Paraíso do Sul lança o projeto “Adote um canteiro”

Com o intuito de embelezar ainda mais as ruas, a Prefeitura de Paraíso do Sul lançou nesta segunda-feira, dia 13, o projeto “Adote um canteiro”.

A ação tem por objetivo o de promover a participação da comunidade, tanto empresários como moradores, na urbanização, nos cuidados e na manutenção dos canteiros do município em conjunto com o Poder Executivo, contribuindo com a cidadania e responsabilidade socioambiental.

Conformo o projeto, os responsáveis pela manutenção e cuidado dos canteiros poderão usar o espaço como instrumento de divulgação, por meio de uma placa pequena e que não prejudique a visibilidade da via. Dessa forma, o projeto beneficiará não somente o pode público, mas também aqueles que adotarão o canteiro, pois poderá fazer desse espaço um cartão de visitas do seu negócio nas ruas.

Os interessados em adotar um canteiro podem apresentar o seu nome ou de sua empresa na Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer. Mais informações sobre o projeto pelo telefone (55) 3262-1522.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.