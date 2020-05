Prefeitura de Paraíso do Sul irá realizar Capacitação de Boas Práticas de Higienização contra a Covid-19

A Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá realizar nesta quinta-feira, dia 7, uma Capacitação de Boas Práticas de Higienização contra o Coronavírus (Covid-19). Evento, que ocorre no Centro do Idoso, é destinado aos profissionais de serviços gerais das secretarias do município.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, a iniciativa tem por objetivo capacitar os colaboradores a respeito dos produtos químicos adequados para realizar uma higienização adequada e eficiente contra o Coronavírus. A capacitação será ministrada pelo Químico Milton Seiffert e equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

O evento ocorre das 9h às 10h e das 14h às 15, momento em que serão adotadas todas as medidas de prevenção contra o Covid-19, com turmas de no máximo 10 pessoas, mantendo o distanciamento interpessoal de no mínimo 2 metros entre os participantes.

As inscrições podem ser feitas junto à Secretaria Municipal de Saúde, com a Fiscal Sanitária Camila Grott, ou por telefone (55) 3262-1033.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul