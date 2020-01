Prefeitura de Paraíso do Sul investe em melhorias na Secretaria de Saúde

Com o objetivo de melhor acomodar aos usuários dentro dos serviços de saúde do município de Paraíso do Sul, localizados respectivamente na sede e na Vila Paraíso, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, realizou a compra de novas poltronas reclináveis.

As poltronas foram fabricadas com material lavável, de modo a atender as normas exigidas pela Vigilância Sanitária Local. Além disso, possuem um sistema de reclinação, o que facilita um melhor posicionamento do usuário durante os procedimentos assistenciais, de modo a oferecer maior conforto e qualidade de atendimento.

As seis poltronas reclináveis foram alocadas e distribuídas nas salas de observação das Unidades de Saúde. São específicas para que o paciente possa ficar em posição semi-deitado durante o atendimento e, além disso, possuem braçadeira revestida para aplicação do medicamento, detalhe que também contribui para uma melhor acomodação.

Cerca de 300 pessoas ficam em observação nas unidades de saúde do município de Paraíso do Sul e é pensando nas constantes melhorias que os espaços físicos e o mobiliário são renovados frequentemente, para que os serviços possuam as condições necessárias para ofertarem um atendimento mais humanizado e acolhedor.

Além disso, ofertar um local bem iluminado, com ventilação adequada e uma boa estrutura colabora para a melhoria e resolutividade do dinâmico processo, saúde –doença quando a Organização Mundial de Saúde (OMS) traz o conceito que Saúde “é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades” . Pensando nessa concepção e agindo nessa lógica tornar os ambientes acolhedores qualifica cada vez mais o serviço ofertado, fortalecendo e garantindo as ações em saúde.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul