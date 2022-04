Prefeitura de Paraíso do Sul firma parceria com AMF

A Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul firmou parceria com o Curso de Direito da Antônio Meneghetti Faculdade, implantando o Projeto de Extensão: AMF e os Conselhos Tutelares: Todos pelas crianças/adolescentes.

O projeto terá o envolvimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar e demais Conselhos que visam garantir os direitos das crianças/adolescentes.

Será proporcionado atendimento jurídico gratuito, prestado pelos professores: Dr. Luis Carlos Gehrke, Dra. Karina Schuch Brunet, com auxílio dos acadêmicos e egressos do Curso de Direito da AMF.

Os atendimentos acontecerão quinzenalmente, em um espaço junto ao Conselho Tutelar, onde serão agendadas demandas que visam a promoção do acesso à justiça e proteção dos diretos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul