Prefeitura de Paraíso do Sul firma aditivo com o Hospital Paraíso para continuidade dos Contratos

O prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu em seu gabinete no dia 20 de agosto, o presidente do Hospital Paraíso, Nilvo Kiefer, e a responsável técnica, enfermeira Roberta Ayres, para assinatura dos Termos Aditivos aos Contratos 50 e 51, firmados entre a Prefeitura Municipal e o Hospital no ano de 2017.

O objetivo dos Contratos é o repasse de valores pelo Município ao Hospital para serviços de plantão, exames de urgência e emergência e eletivos e locação de salas para instalação do Posto de Saúde da Vila Paraíso. Neste sentido, os Aditivos destinam-se a prorrogar a vigência dos Contratos por mais um ano.

No ato, estiveram presentes o vice-prefeito, Arnildo Schünemann, o secretário de Administração, Valdir Temp, o secretário de Agricultura e Pecuária, José Orestes Lovato, e o vereador Juliano Müller.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul