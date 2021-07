Prefeitura de Paraíso do Sul está com inscrições abertas para concessão de pontos de táxis

Está aberto desde o último dia 15 de junho o período de inscrições para concessão de licença de serviço de automóvel de aluguel (táxi) em Paraíso do Sul. No total são ofertados dois pontos de concessão.

As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira, dia 14, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal de Administração, junto ao prédio da Prefeitura de Paraíso do Sul, localizado na Rua Max Retzlaff, nº 150. O edital oferta concessões de duas licenças para táxi, localizadas na Rua Augusto Rohde, em frente à Academia da Saúde.

Entre os critérios para a seleção está o tempo de efetivo exercício da profissão como motorista de táxi no município, ano de fabricação do veículo, estado de conservação do veículo e domicílio no município.

Clique AQUI e acesse o edital.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.