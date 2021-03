Prefeitura de Paraíso do Sul e Emater reafirmam compromisso

No dia 1º de março, o prefeito de Paraíso do Sul, Artur Ludwig, recebeu em seu gabinete, a chefe do Escritório Municipal da Emater, Adriana Bittencourt Pereira, onde foi reafirmado o compromisso da entidade com a Administração Municipal e a manutenção da Assistência Técnica e Extensão Rural gratuita prestada aos agricultores do município.

Na oportunidade ocorreu também, a apresentação do novo integrante da equipe, o Veterinário Diego Katzer.

Diego é paraisense e trabalhou anteriormente na Emater do vizinho município de Agudo. Diego deseja desenvolver um trabalho voltado a parte animal, valorizando a bovinocultura de leite no município.

Também estiveram presentes no ato, o vice-prefeito, Arnildo Schunemann, e secretário de Agricultura e Pecuária, José Orestes Lovato.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul