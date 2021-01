Prefeitura de Paraíso do Sul divulga pontos facultativos para o ano 2021

Entrou em vigor no dia 25 de janeiro, o Decreto nº 012/2021 da Prefeitura de Paraíso do Sul, que estabelece os pontos facultativos junto às repartições públicas do Poder Executivo Municipal de Paraíso do Sul para o ano de 2021, com exceção dos serviços de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde, e sem prejuízo da prestação de serviços essenciais.

Para o ano de 2021 ficam estabelecidos as seguintes datas:

15 de fevereiro (segunda-feira, todo o expediente) e 17 de fevereiro (quarta-feira, ponto facultativo até as 13h) – feriado de Carnaval

4 de junho (sexta-feira, todo o expediente) – data posterior ao Feriado de Corpus Christi

1 de novembro (segunda-feira, todo o expediente) – em comemoração ao Dia do Servidor Público, que transcorre em 28 de outubro

24 de dezembro (sexta-feira, todo o expediente) – Véspera de Natal

31 de dezembro (sexta-feira, todo o expediente) – Véspera de Ano Novo

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul