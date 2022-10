Prefeitura de Paraíso do Sul adquiriu veículo para à Associação de Produtores FlorESer Agroecológico

Na tarde da última quinta-feira, dia 20, nas dependências da Prefeitura de Paraíso do Sul, foi realizado o ato de entrega de um veículo Kia Bongo K2500 adquirido por meio de um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e recursos recebidos por meio de Emenda Parlamentar do deputado federal Bohn Gass, que foi cadastrada no ano de 2020.

Com a aquisição do veículo, o Poder Executivo irá encaminhar para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei do Termo de Cessão de Uso do veículo, que será destinado à Associação de Produtores FlorESer Agroecológico de Paraíso do Sul.

A Prefeitura ressalta a importância e o papel fundamental da agroecologia na agricultura por conta dos diversos benefícios que proporciona, como qualidade de vida e saúde, qualidade do alimento, sustentabilidade, valorização do trabalhador rural e preservação do meio ambiente.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul