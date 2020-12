Prefeitura de Paraíso do Sul adquire maquinário pesado via Pregão eletrônico

A Prefeitura de Paraíso do Sul adquiriu por procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 03/2020, ocorrido no dia 21 de dezembro, via financiamento Finisa, um caminhão marca Iveco, modelo Tector 24.280, no valor de R$ 360 mil e uma motoniveladora marca New Holland, modelo RG 17013, no valor de R$ 687.900,00.

Nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro foram adquiridas, por procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico 04/2020, duas retroescavadeiras da marca JCB, no valor de R$ 526 mil, sendo uma via financiamento Finisa e outra pelo Convênio do Ministério da Agricultura e Pecuária.

As empresas vencedoras foram Mattena Veículos Ltda. de Canoas e Distribuidora Meridional de Motores Cummims Sociedade Anônima de Porto Alegre.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul