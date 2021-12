Prefeitura de Paraíso do Sul adquire dois veículos 0 km

Foi realizada nesta segunda-feira, dia 6, a entrega de dois veículos 0 km para a Prefeitura de Paraíso do Sul. Ato ocorreu em frente da sede do Poder Executivo.

Foram adquiridas duas vans, por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, destinadas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Uma delas no valor de R$ 185 mil será destinada ao transporte da merenda escolar e outra, contendo 16 lugares, no valor de R$ 231 mil destinada ao transporte escolar.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do município.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul