Prefeitura de Nova Palma repassa recursos da campanha de vacinação contra a raiva para ONG Bicharada

Na manhã da última sexta-feira, dia 19, a Prefeitura de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, entregou à ONG Bicharada o valor de R$ 3.630,00 arrecadado durante a Campanha Municipal de Vacinação de Cães e Gatos Contra a Raiva 2025.

A cerimônia contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, do secretário municipal Tiago Cocco Facco, da médica veterinária do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), Flávia Santi Stefanello, da fiscal de Meio Ambiente, Betania Uliana Barbieri, e da agente administrativa Clauciane Garlet Stefanello. A ONG foi representada por Elezia Solange Dalcin Rossato e Taiani Padilhos Pereira.

O recurso será destinado às ações de proteção animal desenvolvidas pela entidade no município.

A campanha de vacinação ocorreu em 13 de setembro, na Rua Coberta, na Praça Padre João Zanella, e imunizou 344 animais. Além da aplicação das vacinas no local, a população contribuiu adquirindo doses para aplicação domiciliar. Segundo a Secretaria, o engajamento da comunidade foi fundamental para o sucesso da iniciativa.

A raiva é uma zoonose considerada um problema de saúde pública. Especialistas destacam a importância da imunização em massa, já que o chamado “efeito rebanho” reduz significativamente o risco de surtos. A Prefeitura reforça a necessidade de manter a vacinação dos animais em dia para prevenir a doença e proteger a saúde coletiva.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma