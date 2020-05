Prefeitura de Nova Palma recupera passagem molhadas

Como parte do esforço da Administração Municipal de Nova Palma, de melhorar a acessibilidade e deslocamento em áreas do interior do município, nos últimos dias foram concluídas mais duas obras em passagens molhadas no município.

Foi realizada a construção de uma nova passagem molhada na Linha do Soturno e os reparos de parte da passagem molhada localizada na região da comunidade de Linha Um, situada próxima ao antigo moinho de Pedro Rossato.

As obras foram realizadas com recursos do próprio Município, contando com mão de obra dos próprios servidores e com a colaboração também de moradores das localidades.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma