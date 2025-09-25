Prefeitura de Nova Palma recebe professores da UFSM para discutir resultado dos estudos hidrológicos

Na última segunda-feira, dia 22, a Prefeitura de Nova Palma recebeu os professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) responsáveis pelos estudos hidrológicos realizados no município.

A reunião contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, do secretário municipal de Administração, Egleton Rodrigues, do engenheiro civil Guilherme Simões e dos docentes da UFSM, Daniel Gustavo Allasia Piccilli e João Francisco Horn.

Com base nos resultados apresentados e orientações, a Administração Municipal abrirá processo de licitação junto à Defesa Civil Nacional, que ficará responsável pela análise dos projetos e de toda a documentação.

Ao todo, os levantamentos contemplaram 16 pontos da cidade, incluindo passagens molhadas e pontes.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma