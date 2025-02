Prefeitura de Nova Palma recebe dois automóveis para fortalecer a agricultura e o desenvolvimento rural

Na última segunda-feira, dia 3, a Prefeitura de Nova Palma recebeu dois automóveis Fiat Argo Drive, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMADEMA). A aquisição dos veículos foi viabilizada por meio do Convênio FPE n.º 3866/2024 – Consulta Popular 2023/2024.

O momento de entrega contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, do secretário municipal da SMADEMA, Tiago Cocco Facco, da Administração e da empresa Comercial Sul Veículos Ltda, vencedora da licitação (Pregão Eletrônico n.º 54/2024 – Processo Administrativo n.º 647/2024).

Os veículos foram adquiridos por meio do convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e o município de Nova Palma, conforme os objetivos do FPE (Finanças Públicas do Estado) n.º 3866/2024.Os automóveis serão utilizados para as seguintes finalidades: um pelo Serviço de Inspeção Municipal, enquanto o outro será cedido à Emater.

A iniciativa visa estimular a agroindustrialização da produção local e regional, qualificar a oferta de alimentos e fortalecer a agricultura familiar. Além disso, contribuirá para o desenvolvimento rural, o fortalecimento da cadeia produtiva e a promoção do desenvolvimento econômico e social, por meio de ações de assistência técnica e extensão rural.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma