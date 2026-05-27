Prefeitura de Nova Palma investe em novos playgrounds para qualificar espaços da Educação Infantil

A Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso receberam neste ano novos playgrounds voltados à Educação Infantil. Os antigos brinquedos de ferro e madeira foram substituídos por estruturas modernas, mais seguras e adequadas à faixa etária das crianças.

Na Aquarela, a aquisição do novo playground foi realizada com recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação e também por meio de emendas impositivas destinadas por vereadores do município. Já na Cândida Zasso, o investimento foi feito com recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação. As melhorias têm como objetivo oferecer mais segurança, qualidade e conforto aos estudantes, além de ampliar os espaços de convivência e lazer nas escolas.

Segundo a secretária municipal de Educação, Alexandra Pozzatti Marchesan, investir em brinquedos de qualidade e em ambientes adequados contribui diretamente para o desenvolvimento infantil. Ela destaca que o brincar faz parte do processo de aprendizagem, estimulando habilidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais das crianças. Além de proporcionar momentos de diversão, os novos playgrounds fortalecem a proposta pedagógica das escolas, valorizando o brincar como parte essencial do desenvolvimento e da educação na infância.

A Administração Municipal destacou a parceria da Secretaria Municipal de Obras, dos vereadores que destinaram emendas impositivas, das equipes diretivas e dos servidores envolvidos na execução das melhorias, garantindo o investimento na educação e o cuidado com as crianças do município de Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma