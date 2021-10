Prefeitura de Ivorá recebe equipe do Caps-AD de Nova Palma

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, e o vice-prefeito, que também está responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, Jordano Moro, receberam na quinta-feira, dia 14, a visita dos representantes do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps-AD) de Nova Palma.

Conforme o chefe do Executivo ivorense, a visita objetivou firmar parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde e o Caps-AD Nova Palma, quando integraram a comitiva novapalmense Igor Espig, coordenador de Serviço; Daiane Velasques, terapeuta ocupacional; Silene Ceolin, enfermeira; e Sandra Nardi, médica psiquiatra.

“Ivorá já fez encaminhamentos de pessoas do município para o Caps-AD de Nova Palma, que é referência para álcool e drogas na nossa região”, informou o vice-prefeito, acrescentando que foi conversado, entre outros assuntos, sobre a possível vinda dos profissionais do Caps para apoio nas visitas do Grupo de Saúde Mental de Ivorá.

Participaram ainda do encontro João Paulo Simonetti, coordenador da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, e Gabriela Peripolli Simonetti, reguladora da Secretaria Municipal de Saúde.

Caps

Os Centros de Atenção Psicossocial são instituições brasileiras que visam à substituição dos hospitais psiquiátricos – antigos hospícios ou manicômios – e de seus métodos para cuidar de afecções psiquiátricas.

O Centro de Atenção Psicossocial regional, com referência em álcool e outras drogas, Padre Otavio Ferrari – Caps-AD abrange a Região Centro da área administrativa da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, beneficiando usuários residentes em nove municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, São João do Polêsine e Silveira Martins.

O principal objetivo é oferecer tratamento sob um olhar com foco no indivíduo, com suas particularidades e considerando o contexto sócio familiar. Com isso, o tratamento é livre e singular, evitando as internações, aproximando e fortalecendo os vínculos familiares e o convívio em sociedade.

Fonte: Prefeitura de Ivorá