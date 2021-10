Prefeitura de Ivorá e Emater garantem parcerias

Na tarde da última segunda-feira, dia 18, estiveram em reunião no gabinete do prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, o gerente regional adjunto da Emater/RS – Ascar de Santa Maria, Roblein Cristal Coelho Filho; a supervisora regional, Monique Chaves; o chefe do escritório municipal da Emater, Nilmar Stefanello, e o engenheiro agrônomo Felipe Borin Noal; além da secretária municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon. Durante o encontro foram tratadas sobre parcerias entre o Poder Executivo e a Emater.

Na reunião foram debatidos assuntos referentes ao “Projeto de secagem e armazenagem de grãos” apresentado pela equipe técnica da Emater. O projeto prevê a construção de silos secadores de grãos, construídos em alvenaria armada, em propriedades de agricultores familiares no município de Ivorá. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) de 2021, a capacidade estática de armazenagem de grãos em Ivorá é de 1374 toneladas, com quatro unidades armazenadoras, ao passo que o município produz 19.723,5 toneladas de grãos das principais culturas: soja, milho, feijão, trigo, aveia e arroz. Pelos dados, é verificado que o município tem capacidade de armazenar 7% de sua produção, ou seja, um déficit de 93% na capacidade estática de armazenagem.

Conforme Cheila, o projeto fará parte do Plano de Desenvolvimento Rural de Ivorá. “A reunião serviu também para reiterar a parceira entre a Emater e o município de Ivorá, parceria esta de grande importância para o produtor rural que só tem a ganhar com isso”, disse a secretária acrescentando que a Administração Municipal também solicitou mais uma cota de servidor da Emater para Ivorá, um extensionista de bem estar social para, desta forma, continuar atendendo o produtor rural.

“Concretizando ainda mais nossa parceria, os projetos da Emater estarão em sintonia com os projetos da Administração Municipal”, afirmou o prefeito Piccinin.

Fonte: Prefeitura de Ivorá