Prefeitura de Ivorá e Defesa Civil entregam EPR aos Bombeiros Voluntários

No final do mês de julho, a Prefeitura de Ivorá, por meio da Defesa Civil de Ivorá, realizou a entrega de dois Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) aos Bombeiros Voluntários do nunicípio. A entrega foi realizada pelo prefeito, Josemar Zorzi Osmari, e pela coordenadora da Proteção e Defesa Civil municipal, Janice Ribas, ao presidente e ao vice-presidente dos Bombeiros Voluntários, Leandro Forgiarini e Jair de Paula.

Segundo Jair, os equipamentos representam um importante reforço para o trabalho da corporação. “O EPR é fundamental no combate a incêndios, pois permite que os bombeiros entrem em ambientes com fumaça para resgatar vítimas e atuar com mais segurança”, destacou.

O presidente Leandro, agradeceu o apoio da Administração Municipal e da Defesa Civil. “Esperamos nunca precisar utilizar esses equipamentos, mas é muito importante saber que, se um dia for necessário, estaremos preparados para atender a população”, afirmou.

O prefeito Josemar Zorzi Osmari ressaltou a satisfação em contribuir com a estrutura dos Bombeiros Voluntários de Ivorá. “Ficamos felizes em poder oferecer mais segurança e melhores condições de trabalho à Corporação. Que Deus permita que esses equipamentos nunca precisem ser utilizados, mas, se houver um chamado de emergência, nossos bombeiros estarão preparados para prestar o socorro necessário”, disse.

Para Janice, a parceria entre a Defesa Civil Municipal e os Bombeiros Voluntários é essencial para fortalecer a capacidade de resposta em situações de emergência. Ela também anunciou que novos investimentos estão previstos para a corporação. “Em breve, os Bombeiros Voluntários receberão outros equipamentos, como um drone, uma antena de internet via satélite, um gerador de energia, entre outros itens que irão ampliar ainda mais a estrutura de atendimento do Município”, finalizou.

Fonte: Prefeitura de Ivorá