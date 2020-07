Prefeitura de Ivorá distribui cestas básicas às famílias atingidas pela estiagem

A Administração Municipal de Ivorá foi contemplada com recurso no valor de R$ 11.988.00, oriundos da Defesa Civil Federal, em função do Decreto de Situação de Emergência, ocorrido no município, devido a grande estiagem, que assolou, principalmente, o interior de Ivorá.



Conforme a titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Luci Dalmolin, foram adquiridas 135 cestas básicas no valor de R$ 88,80 cada uma. “As cestas básicas foram distribuídas para os agricultores em situação de vulnerabilidade e os critérios para a distribuição foram definidos em reunião no dia 16 de junho, com a presença de representantes da Emater, de Ivorá; Conselho Agrícola Municipal, Defesa Civil Municipal, secretarias municipais de Assistência Social e Educação e Câmara de Vereadores.

Fonte: Prefeitura de Ivorá