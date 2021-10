Prefeitura de Ivorá busca aumento do efetivo da Brigada Militar

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, esteve reunido nesta quinta-feira, dia 30, com o comandante da Brigada Militar de Faxinal do Soturno e que responde pelo município ivorense, o tenente Antônio Marcos Martins Santos.

Conforme o chefe do Executivo, o objetivo do encontro foi solicitar ao comandante o aumento do efetivo da Brigada Militar no município: “Tratamos ainda de uma visita ao comandante do 1° Regimento de Polícia Montada, de Santa Maria, tenente coronel Cleberson Bastianelo, para reforçar o pedido de efetivo para Ivorá, necessidade urgente, uma vez que no município há, atualmente, somente quatro policiais militares, sendo necessário mais um ou dois”, disse o prefeito Saulo, acrescentando que o objetivo é atender aos finais de semana e a noite.

Também esteve presente na reunião, que ocorreu no gabinete do prefeito, o vice-prefeito Jordano Moro e o ex-prefeito de Ivorá, Ademar Binotto.

Fonte: Prefeitura de Ivorá