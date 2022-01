Prefeitura de Ivorá assina convênio para recuperação de estradas do interior do município

Na última segunda-feira, dia 10, estiveram em Porto Alegre o prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, e o secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, Flávio Tonel, para assinar o convênio n° 1628/2021 com a Secretaria de Obras e Habitação do Estado objetivando a transferência de recursos para a recuperação e manutenção de estradas vicinais.

Desde o início de fevereiro de 2021 a Secretaria de Obras de Ivorá vem trabalhando neste projeto e com muito esforço tiveram êxito com o recurso de R$ 100 mil da Secretaria de Obras do Estado, R$ 30.093,32 de contrapartida da Secretaria Municipal de Obras de Ivorá e R$ 71.844,60 de prestação de serviços horas máquina, motoniveladora, retroescavadeira, roçadeira, rolo compactador e caminhão, serviços estes prestados pela secretaria, resultando em um valor final investido de mais de R$ 201 mil nas estradas das comunidades de Linha 1, Cafundó, Derrubada e Barreiro, beneficiando assim mais de 112 famílias.

As comunidades foram escolhidas por terem difícil acesso e por apresentarem maior demanda de material como cascalho e várias reaberturas de curvas e acessos, sendo assim, o intuito é dar mais conforto para os munícipes e demais pessoas que transitam pelas comunidades.

A secretaria ainda informa que as demais comunidades também serão beneficiadas em breve e pede a compreensão de todos, pois no momento estão priorizando as famílias que estão sem água potável e logo darão continuidade nos serviços.

