Prefeitura de Formigueiro recebe novo trator

A Administração Municipal de Formigueiro, por meio do prefeito Jocelvio Cardoso (Xirú), recebeu na manhã de sexta-feira, dia 7 de agosto, um novo trator agrícola, com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento ao pequeno produtor, além de possibilitar uma melhor qualidade e agilidade dos serviços a serem realizados.

A aquisição do LS Tractor P100 plataformado foi no valor de R$ 138 mil, sendo R$ 120 mil oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Afonso Motta, por meio da vereadora Seila Trindade Ferreira, e R$ 18 mil de recursos próprios do município.

A empresa vencedora do pregão nº 06/2020, referente a compra do trator, foi a LS Tractor Asap Comércio de Máquinas Ltda., com sede no município de Contagem, em Minas Gerais.

Além do prefeito e da vereadora, a entrega oficial contou com a presença do secretário de Agricultura, Lutielo Gonçalves, ex-secretário de Agricultura Osvaldir Scherer Becker, assessor jurídico Bruno Halberstadt e o assessor de desportos, João Antonio Machado.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro