Prefeitura de Formigueiro realizará novo leilão de bens inservíveis

A Prefeitura Municipal de Formigueiro irá realizar um novo leilão referente aos cinco lotes que não foram adquiridos no leilão realizado no dia 13 de dezembro. O arremate será no dia 08 de janeiro de 2020, às 14h, exclusivamente na modalidade online, através do site Leilões Gaúchos. Os valores mínimos foram reavaliados e variam de R$ 525,00 até R$ 25 mil.

Os bens serão expostos para visitação nos dias 6 e 7 de janeiro, das 7h às 13h30, na Secretaria de Obras e Trânsito, na Av. João Isidoro e na garagem do transporte escolar, na saída para Restinga Sêca.

O pagamento será efetuado à vista (transferência, cheque ou dinheiro), na data de realização do arremate, na tesouraria da prefeitura ou em um banco indicado pelo executivo.

Lotes a serem leiloados:

Lote 01 | Trator John Deere 5700, modelo 5700 4×2, ano 2002

Valor mínimo: R$ 13.000,00

Lote 02 | Veículo GM Vectra Sedan Elite, ano/modelo 2010

Valor mínimo: R$ 9.300,00

Lote 03 | Veículo caminhão adaptado para ambulância, ano 2014

Valor mínimo: R$ 25.000,00

Lote 04 | 25 árvores da espécie Pinus SP – 30m³ (aproximadamente)

Valor mínimo: R$ 525,00

Lote 05 | 108 árvores da espécie Eucalipto SP – 184³ (aproximadamente)

Valor mínimo: R$ 2775,00

Fonte: Prefeitura de Formigueiro