Prefeitura de Formigueiro estuda transformar o Clube União em Câmara de Vereadores e Espaço Cultural

O prefeito municipal de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xirú, solicitou um projeto para recuperar o prédio histórico do Clube União Formigueirense. O Executivo quer que o local possa abrigar a Câmara de Vereadores e um espaço multicultural.

Na manhã de terça-feira,dia 19, o engenheiro do município, Peter Jesse Dall Corte, a arquiteta, Annelise Renck Weber, o presidente da Câmara de Vereadores, Pablo Milani, e o vereador Gustavo Oliveira, foram inspecionar o prédio.

O engenheiro Peter Jesse, fez uma boa avaliação da estrutura do prédio, que além da recuperação, vai receber obras de acessibilidade.

A arquiteta Annelise R. Weber, disse que é importante manter a fachada e tudo o que for possível ser preservado, já que grande parte da história da população da cidade, passa pela história do Clube União.

Os vereadores Pablo Milani e Gustavo Oliveira, contribuíram com ideias para as instalações da futura Câmara de Vereadores do Município.

A partir de agora, será elaborado o projeto para que o Município possa buscar recursos públicos para a execução da obra.

O Clube União Formigueirense foi entregue a comunidade no dia 25 de dezembro de 1962, tendo como presidente na época, Isidoro Lorentz. Desde então, por quase seis décadas foi local de festas, bailes, carnaval e principalmente boas lembranças.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro