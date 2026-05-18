Prefeitura de Formigueiro e Sebrae alinham projetos para ampliar o desenvolvimento do município

Na última sexta-feira, dia 15, o prefeito de Formigueiro, Cristiano Cassol, promoveu uma reunião de trabalho para fortalecer o empreendedorismo local. O encontro contou com a presença do secretário municipal de Planejamento, Pablo Milani, da assessora de Planejamento, Mariana Machado, e do gerente de Políticas Públicas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Michel Kesseler.

O principal objetivo da agenda foi planejar o avanço de projetos estratégicos que a Administração Municipal quer colocar em prática para desburocratizar e fomentar a economia de Formigueiro.

Esteve na pauta da reunião a Sala do Empreendedor, que realiza ações para fortalecer o espaço de apoio, capacitação e facilitação da vida dos micro e pequenos empreendedores. Também foi debatida sobre a Lei de Liberdade Econômica, alinhando diretrizes para desburocratizar processos, facilitando a abertura de novos negócios e atraindo investimentos para a cidade.

Conforme a Prefeitura de Formigueiro, o encontro serviu também para o planejamento de novas iniciativas em parceria com o Sebrae como o propósito de movimentar o comércio e o desenvolvimento local.

Com informações da Prefeitura de Formigueiro.