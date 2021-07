Prefeitura de Formigueiro e Exército irão plantar mudas de árvores em pedreira

Na manhã desta terça-feira, dia 13, o prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso, o Xirú, recebeu o tenente Matheus Nunes Konrath e do subtenente Waltezer Pinto dos Santos, militares do Exército Brasileiro. O objetivo da visitas foi analisar a área já explorada da pedreira do município, local que será realizado o plantio de mudas de árvores pelas duas instituições.

A pedreira fica na localidade do Cerro do Formigueiro, interior do município, e já algum tempo a Prefeitura trabalha para que seja feita a recuperação do local. Para o prefeito Xirú, a obrigação de um administrador público é de manter e deixar as áreas onde o município explora em condições de recuperação dentro das exigências da legislação ambiental. Xirú faz questão de ressaltar como sua, a obrigação de restaurar áreas usadas pela Administração Municipal e exigir que o meio ambiente no município seja protegido.

A parceira com o Exército Brasileiro acontece como comemoração dos 118 anos da 3ª Divisão de Exército (3ª DE). A data do aniversário acontece no próximo dia 6 de agosto, quando a 3ª DE é a grande unidade que comanda várias organizações militares de uma grande área do Estado. Para comemorar a data, a 3ª DE determinou tarefas para as suas unidades, todas com atividades ligadas ao meio ambiente. Em Formigueiro quem vai executar o plantio de mudas na pedreira será a 3ª Companhia de Comunicações Blindada (3ª Cia Com).

No trabalho conjunto com o Executivo Municipal, os militares participarão com a mão de obra e a Prefeitura se responsabiliza pela entrega das mudas, todas recomendadas pelo Setor de Fiscalização Municipal. O secretário municipal de Agricultura, Idélio Foletto, vai coordenar o preparo do terreno para que seja executado o plantio. Ele também acompanhou a visita a pedreira. A Fiscal Ambiental do município, a bióloga Karina Soares Dias, fará a fiscalização do trabalho para que seja executado e acompanhado o processo de crescimento das plantas.

No momento é realizado o orçamento para aquisição das mudas. Karina acrescenta que a oportunidade vem na época boa para plantio. Ela também destaca que, desde que chegou à Prefeitura, foi uma das primeiras cobranças feitas pelo prefeito Xirú.

O trabalho deverá começar no dia 6 de agosto, pois neste momento é calculada a quantidade de mudas necessárias para o local.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro