Prefeitura de Formigueiro e Caixa Federal reafirmam parceria para 2021

Em videoconferência realizada às no dia 18 de janeiro, no gabinete do Prefeito, foi reafirmada a parceria da Caixa Federal com a Prefeitura Municipal de Formigueiro.

Mesmo em férias, o prefeito Jocelvio Cardoso, o Xiru, esteve presente e participou da reunião online, para a troca de informações com a Superintendência de Governo da instituição financeira.

Durante as aproximadamente duas horas de reunião, três os representantes da Caixa apresentaram os vários serviços possíveis de serem operados pela prefeitura, entre eles, folha de pagamento, cobranças, consignações, seguros de prédios públicos, entre outros produtos da Caixa.

A Caixa também ofereceu apoio a projetos a serem executados pelo município. De acordo com a gerência da Caixa Federal, um vez o projeto concluído, a instituição pode dar suporte para que verbas possam ser captadas, além de financiamentos com juros atrativos.

Participaram da reunião de forma online os três funcionários da superintendência da CEF, e de forma presencial, o prefeito Xirú, o prefeito em exercício, Gilson Murilo Severo, o engenheiro, Peter Jesse Dall Corte, a arquiteta, Annelise Renck Weber, a auxiliar administrativa do município, e Lisiane Brum da Silva.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro