Prefeitura de Formigueiro decreta novas medidas de prevenção ao coronavírus

Em virtude do aumento no número de casos confirmados de coronavírus em Formigueiro, após reunião do Comitê de Crise do município, a Administração Municipal publicou mais dois decretos estabelecendo medidas de prevenção. Ambos foram assinados pelo prefeito Jocelvio Cardoso (Xirú) na quarta-feira, 20, e já estão em vigor.

Os estabelecimentos devem limitar o número de clientes em até 30% da sua capacidade total, respeitando o distanciamento mínimo de dois metros. Determina também o fechamento de academias e suspende os cultos religiosos. Restaurantes podem realizar vendas apenas por meio do serviço de tele-entrega ou retirada no local.

Além disso, devem obedecer as demais restrições e medidas de prevenção estabelecidas pelo Governo do Estado. Atualmente, Formigueiro está na bandeira laranja.

As repartições públicas passam a funcionar em turno único, sendo das 8h às 12h para o Centro Administrativo Municipal, Setor de talões de produtor – ICMS, Secretarias de Saúde e Assistência Social e Secretaria Educação, Cultura, Desportos e Eventos. Já as Secretarias de Obras e Trânsito e Agricultura, das 7h30min às 11h30min.

O Hospital Dr. Pedro Jorge Calil e as Unidades Básicas de Saúde do Centro, Fundo do Formigueiro e Cerro do Louro irão passar por processo de desinfecção nos próximos dias. Assim, no caso de apresentar quaisquer sintomas, recomenda-se que os cidadãos entrem em contato por meio telefônico (55-3236-1312) com o hospital, a fim de relatar os fatos e verificar a possibilidade de ser atendido pela triagem do município.

Os decretos estão disponíveis no site da prefeitura.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro